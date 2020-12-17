Cumhurbaşkanlığı'ndan 'üniversiteler fuhuş evi' diyen Ebubekir Sofuoğlu'na tepki!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Sakaryu üniversitesi hocası Ebubekir Sofuoğlu'nun çirkin sözlerine tepki. Kalın, "Üniversitelerimizi zan altında bırakan kerih ve sakil açıklamayla ilgili gereken işlemlerin yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

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Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun "üniversiteler fuhuş evi" sözleri üzerine üniversite soruşturma başlattı. Cumhurbaşkanlığı İbrahim Kalın da "Üniversitelerimizi zan altında bırakan kerih ve sakil açıklamayla ilgili gereken işlemlerin yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yaptığı açıklamada, "Üniversitelerimiz araştırma, öğretim ve topluma hizmet merkezlerimizdir. Gençlerimiz ise göz bebeklerimizdir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yükseköğretim alanında aldığımız muazzam mesafe üniversitelerimize, gençlerimize verdiğimiz değerin bir yansımasıdır" dedi.