Bayern Münih, Wolfsburg'u Lewandowski'yle yıktı

Bundesliga'da Bayern Münih, Wolfsburg'u Robert Lewandowski'nin golleriyle 2-1 yendi.

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Bayern Münih maçında, üst sıraları kovalayan bir diğer ekip Wolfsburg, 5. dakikada Maximilian Philipp'in golüyle 1-0 öne geçti.

Bayern'in yanıtı 45+1'de Robert Lewandowski'yle geldi. Polonyalı oyuncu, skoru eşitlerken; 50. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Bayern Münih'i 2-1 öne geçiren Polonyalı, Bundesliga'da 251. golüne imza attı.

Kalan dakikalarda iki takımın da çabası sonuç vermedi ve Bayern Münih 1-0 geri düştüğü maçı 2-1 kazandı. Bayern Münih, bu galibiyetle puanını 27 yaptı. Wolfsburg ise 21 puanda kaldı.

Haftaya lider giren Bayer Leverkusen ise Köln'ü farklı geçti. Leverkusen; Weiser (8), Diaby (10), Schick (54) ve Wirtz'in (59) golleriyle sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Bayer Leverkusen puanını 28 yaptı ve Bayern ile Leipzig'in 1 puan önünde liderliğini sürdürdü. Köln ise 10 puanda kaldı.

Şampiyonluk adaylarından RB Leipzig ise Hoffenheim'i deplasmanda 1-0 yendi. Konuk ekibin tek sayısı Pouflsen'den geldi.

RB Leipzig, bu galibiyetle puanını 28 yaptı, Hoffenheim ise 12 puanda kaldı.

Günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Schalke 0 - 2 Freiburg

Bayern Münih 2 - 1 Wolfsburg

Bielefeld 0 - 1 Augsburg

FC Koln 0 - 4 Leverkusen

Hoffenheim 0 - 1 RB Leipzig