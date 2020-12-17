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Yeni ABD Başkanı Joe Biden aşı olacak mı? Açıklama geldi

Demirören Haber Ajansı

ABD'de 3 Kasım seçimlerinde başkan seçilen Joe Biden'ın gelecek hafta Pfizer-BioNTech'in koronavirüs aşısının ilk dozunu olacağı duyuruldu.

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Birçok ülke koronavirüse karşı aşı uygulamasını önümüzdeki hafta başlatmayı planlıyor. Aşı uygulamasını başlatan ülkelerin başında gelen ABD'de toplumun aşıya olan güvenini artırmak için siyasetçiler aşı olmaya başlıyor. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Cuma günü, ülkenin seçilmiş başkanı Joe Biden gelecek hafta aşı olacağı açıklandı.

ABD'de Covid-19 aşısı olan ilk ABD Gazi İşleri Bakanlığı (Veterans Affairs) hastası olan İkinci Dünya Savaş Gazisi Margaret Klessens (96), aşının acil kullanım onayı almasından sadece birkaç gün sonra aşı olabildiğine şaşırdığını belirterek “İyileşmek için umudum var”  yorumunda bulunmuştu.

5 bin ceset torbası alındı
Ülkede hızla artan ölüm oranları yetkilileri harekete geçirdi. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom yaptığı corona virüsü bilgilendirmesi ürkütücü tabloyu gözler önüne serdi.Newson, açıklamasında, 5 bin ek ceset torbasının satın alındığını ve birçok mobil morgun da beklemede olduğunu duyurmuştu.,


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