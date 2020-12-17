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Cemal Enginyurt, 'DP’ye geçiyor' iddiası! MHP'den ihraç edilmişti

Cumhur İttifakı’nın ruhuna aykırı davrandığı gerekçesiyle MHP’den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un Demokrat Parti’ye (DP) katılacağı iddiası gündeme geldi.

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Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un Demokrat Parti’ye (DP) katılacağı ve cuma günü DP Genel Merkezi'nde rozet takma töreni düzenleneceği ileri sürüldü.

Milliyet gazetesinin haberine göre Enginyurt’un, seçim bölgesinden büyükşehir belediye başkan adaylığı mücadelesine girerek milliyetçi oylara talip olacağı ifade ediliyor.

'Millet İttifakı’nın desteğini alma' temasları

Enginyurt’un Millet İttifakı’nın desteğini de arkasına almak için temaslar yürüteceği belirtiliyor.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Millet İttifakı listesinden Afyonkarahisar Milletvekili seçilmişti. Enginyurt’un katılımıyla DP’nin TBMM’deki sandalye sayısı ikiye çıkmış olacak

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