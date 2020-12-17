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Adana'da boynundan bıçaklayıp öldürdü! Arkadaş cinayetinin nedeni ortaya çıktı

ADANA'daki kan donduran cinayette Veysel Emre’yi (28) bıçaklayarak öldüren Mehmet Can G. (25), tutuklandı. Arkadaşını boynundan bıçaklayan katil, GSM hattı üzerine alınan 10 bin lira değerindeki cep telefonunun parasını ödemeyince tartıştıklarını bu nedenden öldürdüğünü itiraf etti.

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Olay, 15 Aralık günü, saat 18.30 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Türkocağı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Seyhan Nehri kıyısında, arkadaşlar Veysel Emre ile Mehmet Can G., tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Mehmet Can G., cebindeki bıçağı çıkararak, Veysel Emre’nin boynuna sapladı. Ardından da kaçtı.

Çevredekiler tarafından bulunan Veysel Emre’nin, ihbar üzerine gelen sağlık ekibi hayatını kaybettiğini belirlendi. Emre’nin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Bölgede yaşayanlar ise evlerinin balkonuna çıkarak, ekiplerin çalışmalarını izledi.

Borcunu ödemediği için bıçaklamış

Bir süre sonra polis merkezine giderek teslim olan Mehmet Can G., Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Mehmet Can G. ifadesinde, Veysel Emre’nin bir süre önce GSM hattı üzerine 10 bin TL değerinde cep telefonu aldığını ancak borcunu ödemediğini anlattı. Şüpheli, daha sonra telefonu satan Veysel Emre’yi bu nedenle çıkan kavgada bıçakladığını ifade etti.

Adliyeye sevk edilen Mehmet Can G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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