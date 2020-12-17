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Ronaldo kaçırdı! Juventus evinde Atalanta'yı geçemedi

Serie A'da evinde Atalanta'yı ağırlayan Juventus, öne geçtiği maçtan beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmaya Cristiano Ronaldo'nun kaçırdığı penaltı vuruşu damga vurdu.

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Juventus, Atalanta ile 1-1 berabere kaldı. Maçta ev sahibi ekip, Federico Chiesa'nin nefis golüyle 1-0 öne geçti. Eski ünlü oyuncu Enrico Chiesa'nın oğlu, topu ceza sahası sağ ön çizgisi yakınından müthiş bir vuruşla sağ 90'dan ağlarla buluşturdu.

İlk yarıyı Juventus, 1-0 önde tamamlarken; 57'de Remo Freuler, Chiesa'ya nazire yaparcasına hemen hemen aynı noktadan şık bir gol attı. Freuler'in golünün tek farkı ise sol 90'a gitmesiydi.

Ronaldo kaçırdı!

60'da Hans Hateboer'in yaptığı harekete hakem penaltı dedi. Bir dakika sonra beyaz noktaya giden Cristiano Ronaldo'nun vuruşunda kaleci Pierluigi Gollini, doğru köşüye tahmin etti ve Portekizliye gol izni vermedi.

İki takımın da kalan dakikalardaki çabası sonuç vermedi ve maç 1-1 sona erdi.

Juventus'tan 6'ncı beraberlik

Bu sonuçla Juventus, ligde namağlup unvanını korusa da 6. beraberliğini aldı ve puanını 24'e çıkardı. Bir maçı eksik olan Atalanta ise bu sezonki 3. beraberliğini elde etti ve 18 puana yükseldi.

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, sakatlığı sebebiyle bu maçta da kadroda yer almadı.

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