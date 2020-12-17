PSG, Lorient'i iki golle rahat geçti

Fransa Ligi'nin son şampiyonu Paris Saint Germain, Lorient engelini 2 golle geçti. Sahadan 2-0 galip ayrılan Paris ekibi, sonuca 2. yarı gitti.

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Lider Lille'in kazandığı haftada Lorient'i konuk eden PSG, sahadan 2-0 galip ayrıldı. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 49. dakikasında Johan Hamel, Andrew Gravillon'un müdahelesinde ceza sahasında yerde kaldı.

Hakem penaltı noktasını gösterdi. Andrew Gravillon, kırmızı kartla oyun dışı kalırken; penaltı atışı için 2 dakika sonra beyaz noktaya gitti. Fransız oyuncu affetmedi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Rakibinin 10 kişi kalmasının ardından oyunda üstünlüğü ele geçiren PSG, 61'de 2. golü buldu. Rafinha'nın bıraktığı topu Moise Kean, ağlarla buluşturdu.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve PSG sahadan 2-0 galip ayrıldı. Neymar'ın sakatlığı nedeniyle kadrosunda yer almadı PSG, bu galibiyetle puanını 31 yaptı ve Lyon'un haftayı beraberlikle tamamlamasının ardından 2. sıraya yükseldi.

Günün akşam saatlerinde başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Bordeaux 1 - 2 St. Etienne

O. Lyon 2 - 2 Brest

Monaco 0 - 3 Lens

PSG 2 - 0 Lorient

Rennes 2 - 1 Marsilya