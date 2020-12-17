BIST 1.399
DOLAR 7,75
EURO 9,49
ALTIN 466,91
HABER /  SPOR

Asist Zeki Çelik'ten gol Yusuf Yazıcı'dan

Demirören Haber Ajansı

Fransa Lig 1'de Lille, Dijon deplasmanında 2-0'lık skorla kazanırken ilk golün asistini Mehmet Zeki Çelik yaparken gol de Yusuf Yazıcı'dan geldi.

Abone ol

Fransa Lig 1'in 15'inci haftasında Lille, deplasmanda Dijon ile karşı karşıya geldi. Milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik karşılaşmaya ilk 11'de başlarken Burak Yılmaz yedek kulübesinde yer aldı.

Maçın 19'uncu dakikasında gelişen Lille atağında Zeki Çelik'in ceza sahasına çıkardığı topu Yusuf ağlarla buluşturdu. Karşılaşmanın 90+3'üncü dakikasında Timothy Weah, skoru 2-0'a getirdi ve maçın skorunu belirledi.  

11'inci golünü atmış oldu
Milli yıldız Yusuf Yazıcı bu sezon 11'inci golünü de atmış oldu.  Yazıcı, ligde 5'inci golünü kaydederken Avrupa Ligi'nde de 6 kez rakip ağları havalandırdı. Lille'in bir diğer Türk yıldızı Zeki Çelik de bu sezon asist sayısını 2'ye yükseltirken 1 de golü bulunuyor. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Harekete geçildi! CHP'deki taciz ve tecavüz skandalları Meclis'e taşınıyor
Ali Koç Samandıra'yı bastı ruhsuz futbolculara fırça attı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Çin aşısı gelmeyecek mi? Aşıda beyin yakan sorular
Gaziantep'te aile hekimi hayatının şokunu yaşadı! Korona şüpheli hasta suya tükürüp...
Koronavirüsün ilacı FYB207! Ön izin için müracatta bulundular
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Koronavirüs meslek hastalığı oluyor
ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da çiftlikte yangın: 15 büyükbaş hayvan kurtarılamadı
Sosyal medyayı salladı! Öterken bayılan Denizli horozu için otomobil teklif edildi
Ahmet Hakan ve İhsan Şenocak kapışması! Duruşmada polemik öyle büyüdü ki...
Güngören'de berberde tıraş olurken ölümden döndü
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence cuma günü Kovid-19 aşısı olacak
Ramazan ne zaman 2021 oruç hangi aya denk geliyor?
Yorumlar