Ankara'da yükselen silah sesleri: Husumetli grupların tartışmasında 2 kişi öldü

ANKARA'da, uyuşturucu satışı nedeniyle husumetli olan iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, 2 kişi öldü.

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Ankara’nın Altındağ ilçesi Çamlıtepe Caddesi'nde uyuşturucu madde satışı nedeniyle husumetli olan 2 grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada, 'Dalin' lakaplı İ.A. ile yanındaki Suriye uyruklu A.A. ağır yaralandı.

İhbar üzerine polis ekiplerinin gelmesi ile şüpheliler olay yerinden kaçtı. Şüpheliler kaçarken yaralılardan İ.A'yı yakınları Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yakın bir noktaya bıraktı.

Hastanede öldü

Diğer yaralı A.A. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Silahlı çatışmaya karışmışlar

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada olayda hayatını kaybeden Suriye uyruklu A.A. ile İ.A.'nın 3 Kasım'da Mamak ilçesinde Aykut D.'nin öldürüldüğü, Abdulkadir D.'nin de yaralandığı silahlı çatışmaya karıştıkları belirlendi.

Ölüm haberi geldi

Silahlı çatışmada ağır yaralanarak, yakınları tarafından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önüne bırakılan İ.A. da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.