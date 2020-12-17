Almanya Başbakanı Angele Merkel'den Türkiye çıkışı! Netice alamadık

ALMANYA Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile AB ülkeleri arasındaki sorunların çözümü konusunda yapılan toplantıdan netice alamadıklarını söyledi.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, meclis oturumunda gerçekleştirdiği konuşmasında Türkiye ile AB ülkeleri arasındaki sorunların çözümü için yaptıkları görüşmelerden istenilen neticelere alınamadığını söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Federal Meclisin 201.oturumunda yaptığı konuşmada vekillerin sorularını yanıtladı.

Korona önlemleri ve yapılacak yardımlarla ilgili bilgi veren Başbakan Merkel, ABD ile yeni ilişkiler, İngiltere ile yapılan pazarlıklar, Rusya ile ilişkiler yaptırımlar ve Türkiye ile ilişkileri değerlendirdi. Almanya'nın AB Dönem Başkanlığında Türkiye ile AB ülkeleri arasındaki sorunların çözümü için yaptıkları görüşmelerden istenilen neticelere alamadıklarını, Türkiye'nin kışkırtıcı girişimleri neticesinde Doğu Akdeniz’deki krizin devam ettiğini, AB üyesi Kıbrıs'ın bu nedenle büyük sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

İspanya'dan diyalog çağrısı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Doğu Akdeniz'le ilgili olarak Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkilerde "yapıcı diyalog" çağrısını yineledi.

Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerde İspanya'nın politikasının iki temele dayandığını aktaran Sanchez, şunları söyledi:

"İspanya olarak, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tek taraflı girişimlerine karşı Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile dayanışma içindeyiz. Ama aynı zamanda Türkiye'nin bir NATO üyesi olduğunun, farklı perspektiflerde, çok yönlü ilişkilerimizin olduğunun bilincindeyiz. Başta Suriye ve Libya meselelerinin çözümü veya göç konusunda Türkiye'nin konumunun farkındayız. AB Yüksek Temsilcisi (Josep Borrell) ve AB Komisyonu öncülüğünde Türkiye ile yapıcı diyalog kurmalı ve yapıcı ajanda oluşturmalıyız."

AB Toplantısı

Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı sınırlı yaptırım kararı aldığı ve atılması olası daha ağır adımları mart ayına ertelediği zirvenin arka planında, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in baskısının bulunduğu öne sürüldü. Buna göre Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a ABD'deki yönetim değişikliğinin ve Joe Biden'ın başkanlığının beklenmesi için telkinde bulunduğu açıklanmıştı.

Almanya, İtalya ve İspanya yumuşak bir politika istedi

Yunan gazetesi Kathimerini'nin haberine göre, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz gerilimi nedeniyle çağrısını yaptığı ağır yaptırımların ertelenmesinde bir dizi faktör rol oynadı. Haberde, Almanya, İtalya ve İspanya'nın daha yumuşak bir çizgi izlenmesinde ısrar ettiği belirtildi. İtalya ve İspanya'nın yeni yaptırımlara özellikle olumsuz yaklaştığı, Avusturya'nın da Türkiye'ye karşı eleştirilerine rağmen daha yumuşak bir yaklaşımdan yana olduğu aktarılmıştı.