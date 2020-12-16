Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 'görevdeyiz' paylaşımı

Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabından Mehmetçik'in arazi tarama faaliyetlerinden bir kare paylaştı.

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Mehmetçik, yurt içinde ve yurt dışında hain, eli kanlı teröristlerin tepelerine kabus gibi çökmeye devam ediyor.

Yaz döneminde PKK'lılara göz açtırmayan Türk askeri, mevsim şartları kötüye gitse de arazide arama ve tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

Jandarma Genel Komutanlığı, bu kapsamda hava sıcaklığının eksi 15 derecelere kadar düştüğü Muş'ta göreve çıkan Mehmetçik'in bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

"Azim ve kararlılığın yolu"

Kar kış demeden görev icra eden Mehmetçik'in fotoğrafı, "Bu yol; azim ve kararlılığın, inanç ve istikrarın, huzur ve güvenin yoludur. Bu yol; hedefine emin adımlarla yürüyen, evini sırtında, vatan aşkını yüreğinde taşıyan Jandarma Komandonun yoludur." notuyla paylaşıldı.