BIST 1.392
DOLAR 7,81
EURO 9,51
ALTIN 465,65
HABER /  SPOR
ADV Buratti Kış İndirimi Başladı. %55'e Varan Yeni Sezon İndirimini Kaçırmayın

IFAB'dan oyuncu değişikliği kuralına yeni düzenleme

Futbol maçlarında kafa çarpışması nedeniyle sakatlanan oyuncular için takımlara fazladan değişim hakkı verildi.

Abone ol

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), tarafından düzenlenen genel kurulun ardından futbolda oyuncu değişikliği kuralında yeni bir düzenlemeye gidildi.

Buna göre,;sahada kafa çarpışması nedeniyle sakatlık yaşayan oyuncular, takımlarının maç sırasında değişim hakkı dolsa da oyundan alınabilecek ve yerine başka bir oyuncu sahaya dahil edilebilecek.

Söz konusu kural değişikliği, ocak ayından itibaren geçerli sayılacak.

Kuralın kötüye kullanımının engellenmesi amacıyla bir takım bu sebeple fazladan oyuncu değişikliği yaptığı takdirde rakip takım da maç sırasında bu uygulamadan faydalanabilecek.

Açıklamada; sağlık çalışanlarıyla yapılan uzun süreli görüşmelerin ardından bu konuda kural değişikliğine gidilmesine karar verildiği, bu sayede maç sırasında takımların sakatlık gerekçesiyle sahada eksik oyuncuyla mücadele etmemesinin amaçlandığı belirtildi.

Öte yandan; yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maçlarda 5 oyuncu değişikliği kuralı; ulusal liglerde 31 Aralık 2021, uluslararası organizasyonlarda 31 Temmuz 2022 tarihlerine kadar uzatıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 'görevdeyiz' paylaşımı
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (16 Aralık Çarşamba)
TSK'nin ÖMAT timleri Karabağ'daki mayınlı arazilerin temizliği için göreve başladı
HDP'li Beştaş: PKK'lıların cenazesine gitmeye devam edeceğiz
Max Kruse'nin Fenerbahçe'ye karşı açtığı davayı kazandığı açıklandı
Düzce'de yaşanan kazada genç kız feci şekilde can verdi
ÖNCEKİ HABERLER
Manisa'da 425 litre sahte içki ele geçirildi
İspanyol futbolcu Iniesta 4 ay forma giyemeyecek
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, karantinaya alındı!
Konya'da bir kişi 6 aylık hamile eşini canice öldürdü
İstanbul'da kapıya gelip zile bastılar! Kadını spreyle bayıltıp...
YKS 2020 ne zaman ertelendi mi ÖSYM'den yeni haber
Yorumlar