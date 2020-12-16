İsrail sır gibi sakladı! Mossad'ın yeni liderinin adı 'D' harfiyle belirtildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkenin istihbarat servisi Mossad'ın başkanını değiştirdi. Mevcut Başkan Yossi Cohen yerine gelecek isim açıklanmadı. Adı sadece "D" harfiyle belirtildi.

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İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu, Mossad'ın başkanını değiştirdi.

Mossad Başkanlığına 2016 yılında getirilen Cohen'in yakın zamanda emekliye ayrılacağı vurgulanan açıklamada, yeni başkanın kimliği ise güvenlik nedeniyle sadece "D" harfiyle belirtildi.

Cohen, son dönemde İsrail ile Arap ülkeleri arasında yaşanan normalleşme sürecinde önemli rol oynamıştı.

İsrail hükümetinin, Mossad'ın yeni başkanı "D"nin atama kararını onaylama takvimi ise henüz netleşmedi.

Netanyahu'nun ataması, koalisyon ortağı Gantz ile arasında sorun çıkardı

Netanyahu'nun, koalisyon ortağı Mavi-Beyaz İttifakı lideri ve Savunma Bakanı Benny Gantz'a haber vermeden Dış İstihbarat Servisi Mossad'a yeni başkan ataması iki lider arasında gerilime neden oldu.

İsrail Kamu Yayın kuruluşu KAN'ın haberine göre, Savunma Bakanı Gantz, Netanyahu'yu, Mossad Başkanı'nı değiştirmesinden kısa süre sonra telefonla aradı.

Görüşme sırasında Gantz'ın, Netanyahu'ya Mossad Başkanı'nı değiştirme kararını açıklamadan önce kendisine bilgi vermediği için tepkisini dile getirdiği aktarıldı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden kısa süre önce yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun, Mossad'a mevcut Başkan Yossi Cohen'in yardımcısını atama kararı aldığı duyurulmuştu.

Mossad Başkanlığına 2016'da getirilen Cohen'in yakın zamanda emekliye ayrılacağı vurgulanan açıklamada, yeni başkanın kimliği ise güvenlik nedeniyle sadece "D" harfiyle belirtilmişti.

Gantz aynı zamanda "alternatif başbakan"

İsrail'de Likud Partisi ile Mavi-Beyaz İttifakı'nın başını çektiği koalisyon hükümetinde Netanyahu ile Gantz'ın 18 ay süreyle dönüşümlü başbakanlık yapması öngörülmüştü.

Buna göre, öncelikle Netanyahu başbakanlık koltuğuna otururken, Savunma Bakanlığını üstlenen Gantz ise aynı zamanda "alternatif başbakan" olarak adlandırılıyor.