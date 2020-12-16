BIST 1.392
DOLAR 7,83
EURO 9,54
ALTIN 467,05
HABER /  DÜNYA
ADV Buratti Kış İndirimi Başladı. %55'e Varan Yeni Sezon İndirimini Kaçırmayın

İki ülkenin bilim insanları şaşkın! Dünyanın en eski piton yılanının kalıntıları keşfedildi

Demirören Haber Ajansı

ALMANYA ve Brezilyalı bilim insanları, Darmstadt kenti yakınlarında yaklaşık 47 milyon yıllık olduğu belirtilen bir piton yılanının kalıntılarını keşfetti. Bilim insanları keşfedilen kalıntının dünya tarihin en eski piton yılanı olabileceğini söyledi.

Abone ol

Almanya’nın Frankfurt kentindeki Senckenberg Araştırma Enstitüsü ve Brezilya’nın Sao Paulo Üniversitesi’nden bilim insanları, Almanya'nın Darmstadt kenti yakınlarında 47 milyon yıllık olduğu belirtilen bir piton yılanının kalıntılarını keşfetti. Söz keşfin şimdiye kadarki en eski kalıntı olduğu açıklandı. Günümüz pitonlarının öncülerinin evrimsel kökenlerinin nerede olduğu bilinmezken, Paleontolog Krister Smith "Analizlerimiz, bunların Avrupa'da da geliştiklerini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Araştırma enstitüsüne göre pitonlar altı metreden uzun ve dünyanın en büyük yılanları arasında yer alıyor. Bugün çoğunlukla Afrika, Güney ve Güneydoğu Asya ve Avustralya'da yaşıyor. Bulgular, küresel iklim soğudukça Avrupa'dan kaçtıklarını gösteriyor.

Şimdi yeniden değerlendirilmeli

Bu nedenle pitonların, ekosistemde boa yılanlarıyla birlikte yaşadığı ve bu yılan ailelerinin rekabet içinde olduğu tezinin şimdi yeniden değerlendirilmesi gerektiği ifade ediliyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Türk bilim insanı Özlem Türeci: 6 ay daha tetikteyiz
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den ABD'ye yaptırım tepkisi: Saygısızlık ve nezaketsizliktir
Youtube’dan 'Türkiye' kararı: Temsilcilik açılıyor
Edremit'te koronadan vefat edenin cenazesini yıkamak için 5 bin lira istendi! Soruşturma açıldı
İBB'den açıklama geldi! İstanbul'da toplu ulaşımda HES kodu zorunlu oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye rest çekti iki kat fazlasıyla çalışacağız
ÖNCEKİ HABERLER
CHP'li Sezgin Tanrıkulu konuştu CHP'li ilçe başkanı özür diledi
Mardin'de akrabalar arasında silahlı kavga! 1'i uzman çavuş 2 yaralı var
Geyhatu kimdir Kuruluş Osman nasıl öldü kim canlandırıyor?
Çanakkale'de köpekten kaçmak isterken yola atlayınca hayatını kaybetti
Gümüş fiyatları fırladı uzmanlardan önemli açıklamalar
Dilan Ay nereli yaşı kaç Exatlon Challenge Dilan kimdir kaç kilo?
Yorumlar 1 yorum