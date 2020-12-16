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Çanakkale'de köpekten kaçmak isterken yola atlayınca hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı

ÇANAKKALE'den gelen ölüm haberi... Yol kenarında yürüyen adam sokak köpeğinin saldırısından kaçmak istediği sırada yola atlayınca feci olay vuku buldu. 55 yaşındaki Orhan Çelik, TIR çarpmasıyla hayatını kaybetti.

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Kaza, öğle saatlerinde Lapseki ilçesi Çanakkale-Bursa yolunda Balıkçı barınağı yakınlarında meydana geldi. Yol kenarında yürüyen Orhan Çelik'e iddiaya göre bir sokak köpeği saldırdı. Korkuyla köpekten kurtulmak için yola atlayan Orhan Çelik'e, Bursa yönüne giden İbrahim Ö. yönetimindeki 16 KLY 40 plakalı TIR çarptı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Orhan Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekibinin incelemesinin ardından Orhan Çelik'in cansız bedeni Lapseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, TIR sürücüsü İbrahim Ö. gözaltına alındı.

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