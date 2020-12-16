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ABD'de karısını ve baldızını öldürdü 2 kişiyi ağır yaraladı: Koronavirüsten korudum

Demirören Haber Ajansı

ABD'nin Wisconsin eyaletinde 36 yaşındaki Adam Roth isimli şahıs, karısını ve baldızını öldürdü. Cinayetin nedeni sorulan katil zanlısı, 'koronavirüsten korumak için öldürdüğünü' söyledi.

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ABD'de Wisconsin’de yaşyan Adam Roth, 34 yaşındaki karısı Dominigue’i mutfakta yemek yediği esnada bıçakladı. Kayınvalidesi Gilane Popanda ve Popanda’nın diğer kızı Desiree ve Deirdre Adam’a durmasını söylediler ancak Adam Roth, karısı ile birlikte kız kardeşi Deirdre’yi ve ailenin köpeğini de öldürdü.

Koronavirüsten korumak için öldürmüş

36 yaşındaki Desiree ve 62 yaşındaki Gilane ise saldırı nedeniyle ağır şekilde yaralandı. Olayın ardından sorguya alınan Roth, koronavirüsün geldiğini ve onları korumak istediği için öldürdüğünü söyledi.

Roth’un serbest bırakılırsa tekrar cinayet işleyeceği şüphesiyle ömür boyu hapis cezası almasını isteyen savcı Ted Szczupakiewicz, “Roth şartlı olarak serbest bırakılırsa önemli bir risk oluşturabileceğine dair açık kanıtlar var. Bu alınabilir bir risk değil” dedi.

Avukatından 'akıl hastalığı' savunması

Adam Roth’un avukatı Cameron Weitzner ise savcının talebine itiraz etmeyerek “Bu dava, hiçbirimizin anlayabileceğini düşünmediğim şekilde akıl hastalığından muzdarip birinin davası” dedi.

Adam Roth iki kez birinci dereceden cinayet ve iki kez de birinci dereceden cinayete teşebbüsle suçlandı.

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