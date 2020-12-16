Almanya’daki gurbetçiler kovid-19 aşısında ikiye bölündü

Türk göçmenlerin çocukları olan Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci, kurdukları biyoteknoloji firmasıyla koronavirüse karşı geliştirilen küresel aşı yarışında ilk sırada yer alırken, Almanya'daki gurbetçiler aşı olmakta ikiye bölündü.

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Almanya'da biyoteknoloji firması BioNTech'in koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşının yüzde 90'dan fazla etkili olduğunun açıklanmasıyla şirketin kurucuları arasında yer alan Türk göçmenlerin çocukları Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci de insanlığa umut olan bir başarıya imza attı.

Dünya onların barışısını konuşurken, Almanya'da yaşayan gurbetçiler, aşı vurulacak mı? sorusu merak konusu oldu. Demirören Haber Ajansı (DHA), Almanya'nın Köln kentinde yaşayan gurbetçilerin nabzını tuttu. Gurbetçiler, Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci’nin başarısından dolayı gurur duyduklarını belirtti. Gurbetçilerden, "Türk çiftin aşından olacağım" diyenler de var, aşı olmayı düşünmüyorum diyen de...

“Kesinlikle aşıyı vurulmayı düşünüyorum"

Toplum olarak zor bir süreçten geçildiğini ifade eden Muharrem Kızılkaya aşı hakkında, “Özellikle Almanya’da yaşayan Türk toplumu için önemli bir olay. Bir gurbetçi ailenin, özellikle Köln Ford işletmelerinde çalışan bir ailenin ikinci kuşak çocuğunun aşıyı bulması yabancılar açısından çok olumlu” ifadelerini kullandı. Kızılkaya aşı vurulmayı istediğini ifade ederek “Kesinlikle aşıyı vurulmayı düşünüyorum. Çünkü aşının ne kadar olumsuz dedikoduları olsa da inanmak istiyorum ki virüsten daha tehlikeli değil” diye konuştu.

“AŞIYI VURULMAKTAN KORKMUYORUM”

47 yıldır Almanya’da yaşayan Ayşe Dağdelen ise “Aşı yaparlarsa olacağım. Çünkü ben kronik hastayım kalbim büyüyor, akciğerim su topluyor, böbreklerim çalışmıyor. Aşıyı vurulmaktan korkmuyorum niye korkayım ki. Ecelim geldiyse ya ondan ya bundan ölürüm. Aşıyı kim bulursa bulsun benim için fark etmez” dedi.

"Şu an için aşı vurulmayı düşünmüyorum"

45 yıldır Almanya'da yaşadığını ifade eden Murat Dilek de, “Şu an için aşı vurulmayı düşünmüyorum. Önce bir bakayım millet bir vurdursun bakalım ne olacak. Ama tahminimce eninde sonunda buna mecbur bırakacaklar. Aşağıyı hepimize vuracaklar yani. Çünkü izine gidemeyeceğiz, çalışamayacağız, alışverişe çıkamayacağız. Uçağa binemeyeceğiz, gümrükten geçemeyeceğiz onun için hepimize mecbur tutacaklar” şeklinde konuştu.

Nazmiye T. adlı gurbetçi ise “Ben aşı vurdurmayı düşünüyorum, güveniyorum. İnşallah bu aşının faydası olur. Zaten daha yeni çıkıyor. Aşıdan korkmuyorum. Vurulursa iyi olur tabi. Güveniyoruz yani iyi gelir herhalde. Ama aşı nerelerden gelecek onu bilmiyoruz yani, Allah ne yazdıysa o olur” dedi.

"Bizler de vurduracağız"

Köln’de görev yaptığını ifade eden çocuk hastalıkları uzmanı Taner Oğuz ise “Allaha şükür aşı bulundu, aşılamaya başladılar. Hepimiz dört gözle bekliyorduk. Çok hızlı bir şekilde geldi. İnşallah çabuk aşı olma imkanımız olur. Tabii ki bizler de vurduracağız, çevremize tavsiye edeceğiz” şeklinde konuştu. Aşıyı bir Türk bilim adamının bulmasını gurur verici olarak ifade eden Oğuz sözlerini şöyle sürdürdü: “Kendisi bizim yaşımıza denk geliyor, bizim jenerasyondan. Allah razı olsun çalışmalarını takip ediyoruz, böyle önemli bir hastalıkta önemli bir adım atan hemşehrimizden dolayı çok seviniyoruz. Ailecek koronavirüse yakalandık. Rahat geçirdik. Önemsememek kötü olur, illa tedbirimizi alacağız. Biz de rahat atlattık kanunlara uyduk, evden çıkmadık. Herkesin de kanunlara uymasını tavsiye ediyoruz.”

"Aşıyla ne olacağını bilmiyoruz"

Burcu Karahan adlı gurbetçi de, aşı vurdurmaya karşı olduğunu ifade ederek, “Ne kendime ne aileme ne de çocuklarıma. Çünkü içerisinde ne olduğunu bilmediğimiz zaten bir dönemdeyiz hani bir virüs ortada var. Bunun için de şimdi bir aşı çıktı. O aşıyla vücudumuza ne verecekler onu bilmiyoruz ki. O yüzden ben aşıya kesinlikle ve kesinlikle karşıyım yani yaptırmayı da düşünmüyorum ve yaptırmalarını da tavsiye etmiyorum. Çünkü ne olacağını bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Almanlar aşıya mesafeli

Öte yandan, Kovid-19 aşısı bulunur bulunmaz aşı olmayı düşünenlerin oranı Ağustos ayında yapılan bir ankette yüzde 40 seviyesindeydi. Forsa araştırma şirketinin anketine göre bu oran Biontech ve Pfizer'in açıklamaları sonrası halen aynı düzeyde yer aldı. Ankete katılan 600 kişilik katılımcıların yüzde 50'si ise "bekle ve gör" politikası uygulayacağını ifade ederken, söz konusu oranın Ağustos ayına göre yüzde 2’lik bir artışa işaret ettiği belirtilmişti.