Popüler sosyal medya uygulaması Periscope kapanıyor! Twitter'dan flaş açıklama

Twitter'ın kuruluşu olan Periscope, 'Elveda Periscope' resmi duyurusuyla faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı.

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Periscope için yapılan son dakika açıklaması pek çok kullanıcısında şok etkisi yarattı. Periscope'un eskisi kadar rağbet görmediği ve bakım masraflarının giderek artmaya başlaması dolayısıyla uygulamayı sona erdirme kararı aldıklarını ifade eden Periscope yönetimi, önemli bir açıklama yaptı.

"Periscope sürdürülemez bir bakım modu durumunda"

Periscope, yayın hayatına son verme kararını şu ifadelerle duyurdu;

Bugün, Periscope'u Mart 2021'e kadar ayrı bir mobil uygulama olarak sonlandırmak için zor bir karar verdiğimizi paylaşıyoruz.

Öncelikle, bu kararı neden verdiğimiz konusunda şeffaf olmak istiyoruz, özellikle de bugün Periscope'un aktif ve tutkulu kullanıcıları olanlarınız için. Gerçek şu ki Periscope uygulaması sürdürülemez bir bakım modu durumunda ve bir süredir öyle. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde, kullanımın azaldığını gördük ve uygulamayı destekleme maliyetinin zamanla artmaya devam edeceğini biliyoruz. Mevcut durumunda bırakmak, mevcut ve eski Periscope topluluğu veya Twitter açısından doğru olmayacak. Canlı videonun etkili sorunları çözme gücüne hâlâ inanıyoruz, bu nedenle Scope'un temel özelliklerinin çoğunu Twitter'a getirdik. 2020 olayları nedeniyle yeniden önceliklendirdiğimiz projeler olmasaydı bu kararı muhtemelen daha erken verirdik.