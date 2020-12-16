Youtube’dan 'Türkiye' kararı: Temsilcilik açılıyor

Youtube, blog sayfasında yayımladığı açıklamayla Türkiye’de temsilcilik açacağını duyurdu.

Abone ol

Youtube blog sayfasında yayımladığı bir açıklamada Türkiye’ye temsilcilik açacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, “Turkiye’deki kullanıcılarımız, yaratıcılarımız ve iş ortaklarımıza bağlı kalmaya devam ediyoruz ve mecranın canlılığı ve açıklığını korumaya devam edeceğiz” denildi.

Youtube'dan yapılan açıklama

2012 yılında Türkiye'de kullanıma sunulduğundan beri Youtube, yaratıcı ve güçlü bir ekonomiye katkı sağlayan on binlerce başarılı içerik üreticisine ev sahipliği yapıyor. Bunların arasında platform sayesinde küresel bir izleyici kitlesine ulaşan girişimciler, gazeteciler, eğlence içeriği üreticileri, öğretmenler ve birçok farklı insan bulunuyor.

Youtube Türk kullanıcılar için bilgi kaynağı, yaratıcılık, merak ve öğrenme merkezi haline geldi. Youtube olarak platformumuzun oynadığı önemli rolü anlıyoruz ve bu ekosistemi korumak ve beslemek için kararlar almaya devam ediyoruz.

Geçtiğimiz birkaç ay boyunca, Türkiye'nin yeni çıkan ve içerik kaldırma isteklerine cevap verebilecek ve 6 aylık şeffaflık raporları yayımlayabilecek bir yerel temsilcik açılmasını öngören, 5651 numaralı İnternet Kanunu'nu dikkatli bir şekilde inceliyorduk.

Youtube, ifade özgürlüğü, bilgiye erişim ve şeffaflığa olan bağlılığını devam ettirirken bulunduğu ülkelerin yasalarına ve düzenlemelerine de saygı duymaktadır.

Önce 40 milyon TL ceza kesilmişti

Temmuz ayında Meclis’ten geçen 7253 sayılı sosyal medya yasası gereği sosyal medya şirketlerinin Türkiye’ye temsilci atamaları gerekiyor.

Türkiye’nin resmi bir temsilci bulundurma şartını tanınan sürede yerine getirmeyen Facebook, Twitter, YouTube, TikTok ve Instagram’a önce 10’ar milyon daha sonra da 30’ar milyon TL ceza kesilmişti.

Şirketler ocak ayına kadar temsilci belirlemezlerse reklam yasağına ve kademeli olarak erişim hızı sınırlamasına maruz kalacaklar.