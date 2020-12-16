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Şişli'de direksiyon başında baygınlık geçirdi! 4 araca çarptı

Demirören Haber Ajansı

ŞİŞLİ'de aracıyla seyir halindeki sürücü epilepsi nöbeti geçirince 4 araca çarptıktan sonra durdu. Baygınlık geçiren sürücü, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, Yayla Mahallesi Yay Meydanı Caddesi üzerinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracıyla seyir halindeyken epilepsi nöbeti geçiren Anıl Dündar baygınlık geçirdi. Dündar, park halindeki 4 araca vurarak durabildi.

Vatandaşların yardımıyla aracından çıkarılan sürücü için ambulans çağrıldı. Baygınlık geçiren sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı. Kaza yapan araçların çekilmesi için çalışma başlatıldı.

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