Savcı Bey nasıl öldü kim öldürdü tarihte Savcı Bey'in önemi

Annesi Halime Hatun olan aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in de ağabeyi olan Savcı Bey ne zaman öldü? Saru Batu Savcı Bey doğum tarihi nedir?

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Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin ağabeyi olan Savcı Bey'in hayatına dair detaylar merak ediliyor. Son dönemin popüler dizisi Kuruluş Osman ile birlikte Saru Batu Savcı Bey'in kim olduğuna dair sorular arttı. Peki, Ertuğrul Gazi'nin oğlu Savcı Bey nasıl öldü? Savcı Bey'in mezarı nerede?

Halime Hatun annesidir ve Kayı Boyu hanedanına dahildir. Savcı Bey'in Bayhoca ile Süleyman adında iki çocuğu olmuştur. Bayhoca genç yaşta şehit düşmüştür. Ertuğrul Gazi'nin oğlu Saru Batu Savcı Bey eşi kim? İşte, detaylar...

Saru Batu Savcı Bey kimdir: Savcı Bey, 1249 yılında Domaniç Akmeşhed'de doğdu. Oğuzlar’ın Bozok kolunun Kayı Boyu’na mensup olup Ertuğrul Gazi’nin üç oğlundan ikincisidir. Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi'nin ağabeyidir. İki oğlu bulunmaktadır Bayhoca ve Süleyman Bey'dir

Savcı Bey nasıl öldü: Kuruluş Osman dizisi sonrası Osmanlı'nın kurucusu Osman Bey ve ailesi araştırılıyor. Kardeşlerin ikincisi olan Saru Batu Savcı Bey, Domaniç savaşı (1287) esnasında ölmüştür. Mezarı ise, Ahi Dağı güney sırtında Kurșunlu'nun kuzeyinde bulunan İkizce Köyü yakınlarındadır. İt-Eşen Köyü yanında Ermeni-Pazarı - İnegöl anayolu üzerindedir.