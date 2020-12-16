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Sözcü’ye 14,5 milyon vergi cezası kesildi

Sözcü gazetesi, bugünkü manşetinde kamuoyuna gazeteye 14,5 milyon lira vergi cezası kesildiğini duyurdu.

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"Kamudan resmi ilanlar dışında herhangi bir ilan almayan Sözcü'ye, BİK cezaları ile baskı oluşturulmaya çalışılıyor." diyen gazete, bağlı bulundukları Estetik ve Çağdaş şirketlerinin 2018 yılında altı milyon TL, 2019 yılında 10.5 milyon lira vergi ödediğini belirtti.

Sözcü’nün haberinde şu ifadelere yer verildi:

Gazeteler için önemli gelir kaynaklarından birisi olan BİK ilanlarında Sözcü'ye uygulanan ambargo artıyor. 2020'nin Ocak-Kasım döneminde Sözcü'ye 166 bin lira BİK cezası kesilirken, grubun diğer gazetesi Korkusuz'a da 373 bin lira ceza kesildi. Yıl sonuna doğru BİK cezaları daha da arttı. 2020 Aralık ayı için de hem Sözcü'ye hem de Korkusuz'a 10'ar gün BİK cezası verildi. Yılın ilk 11 ayında her iki gazeteye toplam 26 gün ceza kesildiği göz önünde bulundurulduğunda, aralık ayında kesilen 10'ar gün cezanın ne kadar büyük olduğu da ortaya çıkıyor.

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