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Düzce'de feci kaza! Ambulans kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

İhlas Haber Ajansı

DÜZCE D-100 Karayolu Çilimli sapağında ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi de yaralandı.

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Kaza Düzce D-100 Karayolu Çilimli sapağında meydana geldi. Edilen bilgilere göre Düzce’den İstanbul istikametine seyir halinde olan Düzce'de özel bir sağlık kurumuna ait Sinan D. idaresindeki 81 FE 909 plakalı Ford marka ambulans, Çilimli sapağında Huriye Yıldız idaresindeki 81 AB 870 plakalı Renault marka otomobile yandan çarptı.

Kazanın etkisiyle her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekiplerine sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan inceleme sonrasında otomobilde bulunan Cansu Gümüş'ün hayatını kaybettiği belirlendi.


İnceleme başlatıldı
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan yaralılar ise sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan Fatma Gümüş ve Huriye Yıldız 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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