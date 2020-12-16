BIST 1.404
DOLAR 7,80
EURO 9,51
ALTIN 465,82
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: İnsan onuruna yaraşır bir asgari ücret istiyoruz

 DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, asgari ücretin bir geçim ücreti olması gerektiğini belirtti. Çerkezoğlu "İnsan onuruna yaraşır bir asgari ücret istiyoruz." dedi.

Abone ol

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Beylikdüzü'nde, DİSK'e üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldıklarını iddia ederek eylem yapan tekstil fabrikası işçilerine yaptığı ziyarette, yeni yılda asgari ücretin 3 bin 800 lira olması yönündeki talebini yineledi.

"Asgari ücret bir geçim ücreti olmalıdır"

Asgari ücretle ilgili taleplerine değinen Çerkezoğlu, "İnsan onuruna yaraşır bir asgari ücret istiyoruz. Asgari ücret, uluslararası standartlara uygun biçimde, bir işçinin ailesiye birlikte geçinebileceği bir ücret olmalıdır. Asgari ücretin yıllar içerisindeki kayıpları giderilmelidir. Asgari ücret bir geçim ücreti olmalıdır." diye konuştu.

"2021 yılında asgari ücret 3 bin 800 TL olmalıdır"

Arzu Çerkezoğlu, asgari ücretin tümüyle vergi dışı bırakılması gerektiğini dile getirerek, "Bütün kesinti yükü Hazine tarafından karşılanmalıdır ve 2021 yılında asgari ücret 3 bin 800 TL olmalıdır. Bunun mücadelesini hep birlikte sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
İBB'den açıklama geldi! İstanbul'da toplu ulaşımda HES kodu zorunlu oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye rest çekti iki kat fazlasıyla çalışacağız
Antalya'da karısından canını zor kurtardı kendini odaya kilitledi: Üzerime kolonya döküp...
Doç. Dr. Ebubekir Sifil, Diyanet'e seslendi: Camiye sokulmasın, cenaze namazları kılınmasın
KOVİD-19 aşısının prospektüsünde flaş uyarı! Çocuk yapmak isteyenler aşı olmasın'
Güne düşüşle başladı! Gram altın 467 lira seviyelerinde
ÖNCEKİ HABERLER
Hak-İş Başkanı Arslan'dan 'asgari ücret' talebi: Beklentilere ve ülke gerçeklerine denk düşmeli
Mika Can Raun kaç yaşında kimdir? Mika Can Raun sosyal medya hesabı
ABD'de durum vahim! Vali 5 bin ek ceset torbası satın alındığını açıkladı
Haftanın kritik maçı Cüneyt Çakır'ın
Fatih Karagümrük Emre Çolak'u transfer etti
Dündar Bey ölümü Kuruluş Osman nasıl oldu tarihteki yeri
Yorumlar