BORON bulaşık temizlik ürünleri tanıtıldı Bakan Dönmez'den açıklamalar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Bütün gayretimiz en doğal olanı en uygun maliyetle vatandaşlarımıza sunmak. Temizlik ürünlerinde doğal olanın bir lüks ya da ayrıcalık değil, ulaşılabilir olmasını sağlamanın gayreti içerisindeyiz" dedi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, BORON'un yönünü vatandaşın istek ve taleplerinin belirlediğini kaydederek, "Makineler İçin BORON Bulaşık Jel Doğal Mineralli Temizlik Ürünü, BORON Bulaşık Elde Doğal Mineralli Temizlik Ürünü ve BORON Doğal Parlatıcı ürünlerini vatandaşlarımızla buluşturmanın sevincini yaşıyoruz." dedi.

Bakan Dönmez, BORON Bulaşık Temizlik Ürünleri Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, salgın dönemiyle birlikte kişisel hijyenin büyük bir önem kazandığını kaydetti.

Salgın beraberinde bütün dünyada organik olana, doğal olana, kaynağını doğadan alan, çevre ve insan dostu ürünlere doğru bir yöneliş olduğunu kaydeden Dönmez, tıpkı çamaşırlar için geliştirilen BORON'da olduğu gibi bulaşıklar için geliştirilen ve hiçbir şekilde yüzey aktif malzemeler, ağartıcılar gibi kimyasalları içermeyen BORON ürünlerinin de rakiplerinden bu yönde pozitif ayrışacağını aktardı.

Dönmez, temizlik, hijyen ve sağlık arasındaki dengenin kurulmasında borun önemli bir rol üstleneceğini belirterek, "BORON'u piyasadaki bütün temizlik ürünlerinden ayıran temel nokta burası. Ham maddesi boraks doğal mineralli bir içeriğe sahip. Doğal bor mineraline ilave olarak insan sağlığına ve çevreye zararlı olmayan ham maddeler kullanıldı. Ürünün içeriğinde, petrol türevi kimyasallar ve fosfat bileşikleri yok." ifadelerini kullandı.

Eti Maden'in yeni ürün için bir buçuk yılı aşkın süredir yoğun Ar-Ge çalışması yürüttüğüne değinen Dönmez, "Makineler İçin BORON Bulaşık Jel Doğal Mineralli Temizlik Ürünü, BORON Bulaşık Elde Doğal Mineralli Temizlik Ürünü ve BORON Doğal Parlatıcı ürünlerini vatandaşlarımızla buluşturmanın sevincini yaşıyoruz." dedi.

Ar-Ge faaliyetlerinden, pazarlama ve satış ağına kadar yerli imkanlarla üretildi

Dönmez, Eti Maden'in bordan üretilen temizlik ürünleri serisine 2 yıl içerisinde el ve yüzey dezenfektanı BOREL ve BORTAM'ın da eklendiğini ifade ederek, tercihini doğallıktan yana kullanmak isteyenlerin, yerli ve milli ürünlerin daha fazla geliştirilmesini isteyenlerin vazgeçilmez adresinin BORON olmaya devam edeceğini aktardı.

Koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilk dönemlerinde yoğun bir dezenfektan talebi oluştuğunu hatırlatan Dönmez, "Bu talebin karşılanması için öncelikle benzine katılan etanol zorunluluğunu kaldırdık. Böylece kolonya ve dezenfektan üretimindeki etil alkol ihtiyacının tamamını karşıladık. Ardından BOREL el dezenfektanı ve BORTAM yüzey temizleyici ürünlerimizle birlikte kişisel hijyenin ve ortam temizliğinin sağlanması adına piyasadaki önemli bir boşluğu ilk zamanlarda doldurduk. Aldığımız tedbirler sayesinde hamd olsun ilk günlerde kamuoyuna hakim olan panik havası bir anda kayboldu." diye konuştu.

Dönmez, BORON'un Ar-Ge faaliyetlerinden, pazarlama ve satış ağına kadar yerli ve milli imkanlarla ve insan kaynağıyla üretildiğine işaret ederek, "Bütün gayretimiz en doğal olanı en uygun maliyetle vatandaşlarımıza sunmak. Temizlik ürünlerinde doğal olanın bir lüks ya da ayrıcalık değil, ulaşılabilir olmasını sağlamanın gayreti içerisindeyiz. Ancak burada bir hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Biliyorsunuz son yılların en kurak dönemlerinden birini geçiriyoruz. BORON’un yeni ürünlerinin tanıtım toplantısı vesilesiyle bütün beylere ve hanımlara buradan seslenmek istiyorum. Özellikle bulaşık ve çamaşırlarımızı yıkarken lütfen suyumuzu israf etmeyelim. Çocuklarımızı da suyun en büyük değer olduğu bilinciyle yetiştirelim." değerlendirmesinde bulundu.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Keleşer de sektörde ve dağıtım kanallarında yer almanın zor ve mücadele gerektiren bir iş olduğuna dikkati çekerek, 2019'da yüzde 8'in üzerinde pay sahibi olduklarını ve 8 buçuk milyondan fazla ürün sattıklarını söyledi.

Temizlik sektöründe BORON'un satışa sunulmasının ardından piyasanın değiştiğini ifade eden Keleşer, şöyle devam etti:

"Ürünümüzde koku, parlak beyazlık ve köpük yok. BORON'un lansmanı yapıldıktan sonra piyasa, kokusuz ürün üretmeye başladı. Bu da BORON'dan önce ve BORON'dan sonra tabirinin gerçekleşmesi demek. Aynı şekilde BORON bulaşık temizlik ürünlerimizde de iddialıyız. Bulaşık sektöründe de BORON'dan önce ve sonra tabirini kullanacağız. Ürün için yaklaşık bir buçuk yıldır uğraşıyoruz. Bu piyasadaki altıncı ürünümüz. Bakanımızın 'doğallıktan vazgeçmeyin, maliyet önemli değil' talimatıyla her seferinde ürünümüzün kalitesini artırdık."