Kayseri'de 72 yıldır kazılıyordu ortaya çıkanlar şaşırttı: Ciddi bir...
KAYSERİ'de 1948 yılından bu yana kazı çalışmalarının sürdüğü 6 bin yıllık Kayseri Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri'nde bu yıl yeni bilgilere ulaşıldı.
Kayseri tarihini 6 bin yıl önceye dayandıran belgelerin gün ışığına çıkarıldığı Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri, kent merkezine 24 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Hititlerin Anadolu'da kurduğu ilk kentin kalıntısı olan höyük ile höyüğü saran Karum'dan oluşan Kültepe Ören Yeri'nde yönetim binaları, dini yapılar, ev ve dükkan ile atölye kalıntıları yer alıyor.
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan ören yerinde kazı ve restorasyon çalışmaları, 1948 yılından bu yana devam ediyor.
Önemli tarihi eserlerin elde edildiği kazı çalışmalarında son olarak yaklaşık 4 bin 200 yıllık olduğu belirlenen Suriye şişesi bulundu.
Tabakalar kısmen keşfedilmişti: Bu yıl yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Kazı Başkanı, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, "Bu seneki kazılarımızda aslında birden fazla güzel sonuç var. Bizim Kültepe'de daha önceki kazılarda kalkolitik (bakır çağı) dönem dediğimiz, günümüzden yaklaşık 5 bin yıl öncesine tarihlenen tabakalar kısmen keşfedilmişti." dedi.