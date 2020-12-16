Kayseri'de 72 yıldır kazılıyordu ortaya çıkanlar şaşırttı: Ciddi bir...

Tabakalar kısmen keşfedilmişti: Bu yıl yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Kazı Başkanı, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, "Bu seneki kazılarımızda aslında birden fazla güzel sonuç var. Bizim Kültepe'de daha önceki kazılarda kalkolitik (bakır çağı) dönem dediğimiz, günümüzden yaklaşık 5 bin yıl öncesine tarihlenen tabakalar kısmen keşfedilmişti." dedi.