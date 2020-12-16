Erzurumspor 5 attı kupada tur atladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Esenler Erokspor'u 5-1 mağlup eden BB Erzurumspor son 16 turuna yükseldi.Abone ol
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında Esenler Erokspor'u 5-1 yenen Erzurumspor son 16 takım arasına kaldı.
BB Erzurumspor rakibini 5-1'lik farklı skorla geçerek turu geçti. BB Erzurumspor'un golleri Emrah Başsan (2), Hamroun, Osman Çelik ve Ömer Şişmanoğlu'ndan gelirken Esenler Erokspor'un tek golünü Muammer Sarıkaya kaydetti.
5. turu 5 golle geçen BB Erzurumspor son 16 turuna adını yazdırdı.