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Erzurumspor 5 attı kupada tur atladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Esenler Erokspor'u 5-1 mağlup eden BB Erzurumspor son 16 turuna yükseldi.

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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında Esenler Erokspor'u 5-1 yenen Erzurumspor son 16 takım arasına kaldı.

BB Erzurumspor rakibini 5-1'lik farklı skorla geçerek turu geçti. BB Erzurumspor'un golleri Emrah Başsan (2), Hamroun, Osman Çelik ve Ömer Şişmanoğlu'ndan gelirken Esenler Erokspor'un tek golünü Muammer Sarıkaya kaydetti.

5. turu 5 golle geçen BB Erzurumspor son 16 turuna adını yazdırdı.

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