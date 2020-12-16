BIST 1.404
DOLAR 7,80
EURO 9,51
ALTIN 465,82
HABER /  OTOMOBİL

Honda, ABD'deki 1,4 milyondan fazla aracı geri çağıracak

Japon otomotiv üreticisi Honda'nın, kardan mili, aşırı ısınabilen pencere kilidi ve yazılım hatalarının giderilmesi için ABD'deki 1,4 milyondan fazla aracın geri çağrılacağı duyuruldu.

Abone ol

Yazılım hatası kapsamında 2018-2020 arası Accord ile 2019 ve 2020 Insight modellerinden 737 bin aracın çağrılacağı belirtilen açıklamada, kardan mili hatası nedeniyle geri çağırma işleminin 2012'den itibaren tüm Honda Civic Hybrids modellerini, 2007-2014 arası Honda Fit modellerini ve 2013-2015 arasında da Acura ILX ve Accord modellerini kapsadığı ifade edildi.

Ayrıca, 2002'den 2006'ya kadar yaklaşık 268 bin CR-V modelleri ise elektrikli cam kilidi arızası nedeniyle geri çağırma kapsamına alındı.

Araç sahiplerine servise gidiş tarihleriyle ilgili ocak sonunda bilgilendirme yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
İBB'den açıklama geldi! İstanbul'da toplu ulaşımda HES kodu zorunlu oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye rest çekti iki kat fazlasıyla çalışacağız
Antalya'da karısından canını zor kurtardı kendini odaya kilitledi: Üzerime kolonya döküp...
Doç. Dr. Ebubekir Sifil, Diyanet'e seslendi: Camiye sokulmasın, cenaze namazları kılınmasın
KOVİD-19 aşısının prospektüsünde flaş uyarı! Çocuk yapmak isteyenler aşı olmasın'
Güne düşüşle başladı! Gram altın 467 lira seviyelerinde
ÖNCEKİ HABERLER
İspanya Başbakanı Sanchez İspanyolları Kovid-19'da üçüncü dalgaya karşı uyardı
Sözcü’ye 14,5 milyon vergi cezası kesildi
İsveç'te sürü bağışıklığı stratejisi çöktü bütün hastanelerin yoğun bakım bölümleri doldu
Andres Iniesta'dan kötü haber! 4 ay yok
Valilik açıkladı! Adıyaman'da 90 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
15 tatil ne zaman 2021 yarıyıl tatili öne mi çekildi?
Yorumlar