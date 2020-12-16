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HABER /  POLİTİKA

AİHM, Selahattin Demirtaş kararını 22 Aralık’ta açıklayacak

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2016’dan beri Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili kararı 22 Aralık’ta açıklayacak.

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Selahattin Demirtaş’ın avukatlarından Diyarbakır Barosu’nda Mahsuni Karaman ve İstanbul Barosu’ndan Ramazan Demir, Twitter’dan AİHM'in kararını 22 Aralık’ta açıklayacağını duyurdu.

Karaman paylaşımında, “Merakla ve heyecanla beklediğimiz Demirtaş/Türkiye kararı AİHM Büyük Dairesince 22 Aralık’ta açıklanacak” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

AİHM'in Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasını içeren kararı AİHM Büyük Dairesi’ne taşınmıştı. Demirtaş’ın avukatları, hem aleyhte verilen maddelerin yeniden incelenmesini hem de Türkiye’nin kararı uygulamamasına ilişkin hüküm kurulmasını istemişti.

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