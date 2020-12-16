Hindistan'da gaz tankeri otobüsle çarpıştı: Çok sayıda ölü var
HİNDİSTAN’da bir yolcu otobüsü ile gaz tankerinin çarpışması sonucu yaşanan kazada 7 kişi hayatını kaybederken 25 kişi yaralandı.Abone ol
Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradesh eyaletinde bir yolcu otobüs ile gaz tankeri çarpıştı. Kazada 7 kişi hayatını kaybederken 25 kişi de yaralandı. Yetkililer, can kaybı sayısından endişe ediyor. Yaralılar, hastanede tedavi altına alınırken, bazı kurbanların kimlik tespit işlemleri devam ediyor.
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