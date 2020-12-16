Yavlak Arslan kimdir tarihteki yeri Yavlak Arslan nasıl öldü?

Kuruluş Osman 38. bölüm bu akşam ekrana gelecek. Yavlak Arslan Geyhatu'nun gerçekleri öğrenmemesi için nasıl bir hamle yapacağı merak konusu oldu. Peki kim bu Yavlak Arslan? Çobanoğulları Beyi kimdir?

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ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi yayınlandığı her bölüm konuşulmaya devam ediyor. Kuruluş Osman yeni sezon ikinci 37. Bölüm ile bu akşam izleyicisinin karşısına çıkacak. Peki Yavlak Arslan kimdir, tarihte nasıl öldü? Çobanoğulları Beyi kimdir?

Yavlak Arslan kimdir?

Yavlak Arslan’ı kim oynuyor? Yavlak Arslan karekterini Umut Karadağ oynamakta. Umut Karadağ kimdir?

Umut Karadağ kimdir (Kuruluş Osman Yavlak Arslan)

Umut Karadağ, 26 Şubat 1971 tarihinde Ankara'da doğdu. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olan Umut Karadağ, Ankara Devlet Tiyatrosu’nda görev almıştır. Televizyon ekranlarına bir hayli alışın olan Umut Karadağ, çok sayıda dizi ve filmle izleyicinin karşısına çıktı. Umut Karadağ, en son Zümrüdüanka dizisinde Adil karekterini oynadı. 2013 yapımı olan Tatar Ramazan dizisinde Abdurrahman Çavuş karekterini canlandıran Umut Karadağ, Arka Sokaklar dizisinde Nadir, Kurtlar Vadisi Filistin filminde ise Zübeyr karekterini canlandırdı. Umut Karadağ, Kuruluş Osman dizisinde Çobanoğulları Beyi Yavlak Arslan’ı canlandırmakta.

Tarihte Çobanoğulları Beyliği

Dündar Beyin hanımı Hazal Hatun’un babasının da beyliği olan Çobanoğlları Beyliğinin kuruluş tarihi tam bilinmemektedir. Lakin Çobanoğulları Beyi olan Hüsameddin Çoban’ın 1211 yılında Kastamonu Beyi olduğu kayıtlarda yer almakta. Çobanoğulları Beyi Hüsameddin Çoban’ın I. İzzeddin Keykâvus ve I. Alaeddin Keykubad'ın taht kavgaları sonrası yaptığı sulh anlaşmasında yer aldığı söyleniyor.

Kırım'a 1224 yılında sefer düzenleyerek Sudak şehrini feth eden Hüsameddin Çoban, Kıpçak Hanı ile Rus Knezini hakimiyeti altına aldı. Hüsameddin Çoban’ın vefatından sonra yerine oğlu Alp Yürek tahta oturdu. Alp Yürek’in de vefatından sonra oğlu Muzaffereddin Yavlak Arslan,Çobanoğulları Beyi oldu. Yavlak Arslan, Çobanoğulları beyliğini Türkiye Selçukluları ve İlhanlılara bağlı olarak ayakta tuttu. 1292 yılında Türkiye Selçukluları ile yaşanan taht kavgasına karıştığı için Yavlak Arslan öldürülü. Yavlak Arslan'ın yerine geçen oğlu mahmud Bey geçti. Mahmud Bey döneminde Bizans'a akınlar düzenlense de, I. Süleyman Paşanın kuvvetleri ile 1309 yılında gerçekleştirilen savaşta öldürüldü. Mahmud Bey’in ölümünden sonra Kastamonu, Candaroğullarının hakimiyetine geçti ve böylelikle Çobanoğulları Beyliği yıkıldı.