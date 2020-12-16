BIST 1.406
DOLAR 7,81
EURO 9,52
ALTIN 465,83
HABER /  POLİTİKA
ADV Buratti Kış İndirimi Başladı. %55'e Varan Yeni Sezon İndirimini Kaçırmayın

ABD merkezli Foreign Policy dergisi: Gerçek işbirliği Erdoğan sonrası mümkün

ABD merkezli Foreign Policy dergisi, Washington-Ankara ilişkilerini değerlendiren bir yazı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrasının tasarlandığı yazıda, "Türkiye'nin ana muhalefet partisi CHP'nin başını çektiği bir hükümetin ABD'ye ve AB'ye karşı daha az düşmanca davranacağını ummak için kesinlikle bir neden var" ifadeleri kullanıldı.

Abone ol

Foreign Policy dergisi, tepki çeken bir yazı yayınladı. Türkiye'de CHP iktidarının nasıl olacağına dair tahminlerin yürütüldüğü yazıda, iki ülke ilişkiler için "ağır çekim tren enkazına benziyor" benzetmesi yapıldı.

Biden için yeni zorluğun "Türkiye'nin ABD'nin çıkarlarına verebileceği zararı en aza indirmek" olacağı belirtildi.

YPG'li teröristlere "savaşçı" Gülen'e "vaiz" denildi

Yazıda Erdoğan'ın Batı karşıtı duruştan siyasi fayda elde ettiği savunularak, Washington’un Suriyeli Kürt savaşçılara destek vermesi ve Türk vaiz Fetullah Gülen'i iade etmeyi reddetmesinin iktidarın dile getirdiği Batı'daki Türk düşmanlığına gerekçe olduğu belirtildi.

Erdoğan sonrasına umut bağladılar

ABD'yi büyük bir tehdit olarak tanımlayan yeni bir Türk güvenlik doktrininin şekillendiği söylenen yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Nitekim, Washington’un Erdoğan’a karşı artan hayal kırıklığı göz önüne alındığında, bazıları Türkiye ile gerçek işbirliğinin ancak Erdoğan sonrası mümkün olacağı sonucuna vardı. Türkiye’nin ana muhalefeti olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin ABD’ye ve AB’ye karşı daha az düşmanca davranacağını ummak için kesinlikle neden var. Böylesi bir hükümet, Hamas gibi diğer bölgesel aktörlere daha az heves gösterirken, Mısır gibi komşularla uzlaşmaya daha istekli olabilir."

SON DAKİKA HABERLERİ
Youtube’dan 'Türkiye' kararı: Temsilcilik açılıyor
Edremit'te koronadan vefat edenin cenazesini yıkamak için 5 bin lira istendi! Soruşturma açıldı
İBB'den açıklama geldi! İstanbul'da toplu ulaşımda HES kodu zorunlu oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye rest çekti iki kat fazlasıyla çalışacağız
Antalya'da karısından canını zor kurtardı kendini odaya kilitledi: Üzerime kolonya döküp...
Doç. Dr. Ebubekir Sifil, Diyanet'e seslendi: Camiye sokulmasın, cenaze namazları kılınmasın
ÖNCEKİ HABERLER
Yavlak Arslan kimdir tarihteki yeri Yavlak Arslan nasıl öldü?
Çorlu'da parasını dolandırıcılara kaptıran şehit babası şimdi de evini kaybetmek üzere
Birben Çoşkun kimdir kaç kilo evli mi Doya Doya Moda Birben yaşı
Akdeniz'de 3.3 büyüklüğünde deprem
Hindistan'da gaz tankeri otobüsle çarpıştı: Çok sayıda ölü var
istanbulkart HES kodu eşleştirme nasıl yapılır 2020
Yorumlar