ABD merkezli Foreign Policy dergisi: Gerçek işbirliği Erdoğan sonrası mümkün

ABD merkezli Foreign Policy dergisi, Washington-Ankara ilişkilerini değerlendiren bir yazı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrasının tasarlandığı yazıda, "Türkiye'nin ana muhalefet partisi CHP'nin başını çektiği bir hükümetin ABD'ye ve AB'ye karşı daha az düşmanca davranacağını ummak için kesinlikle bir neden var" ifadeleri kullanıldı.

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Foreign Policy dergisi, tepki çeken bir yazı yayınladı. Türkiye'de CHP iktidarının nasıl olacağına dair tahminlerin yürütüldüğü yazıda, iki ülke ilişkiler için "ağır çekim tren enkazına benziyor" benzetmesi yapıldı.

Biden için yeni zorluğun "Türkiye'nin ABD'nin çıkarlarına verebileceği zararı en aza indirmek" olacağı belirtildi.

YPG'li teröristlere "savaşçı" Gülen'e "vaiz" denildi

Yazıda Erdoğan'ın Batı karşıtı duruştan siyasi fayda elde ettiği savunularak, Washington’un Suriyeli Kürt savaşçılara destek vermesi ve Türk vaiz Fetullah Gülen'i iade etmeyi reddetmesinin iktidarın dile getirdiği Batı'daki Türk düşmanlığına gerekçe olduğu belirtildi.

Erdoğan sonrasına umut bağladılar

ABD'yi büyük bir tehdit olarak tanımlayan yeni bir Türk güvenlik doktrininin şekillendiği söylenen yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Nitekim, Washington’un Erdoğan’a karşı artan hayal kırıklığı göz önüne alındığında, bazıları Türkiye ile gerçek işbirliğinin ancak Erdoğan sonrası mümkün olacağı sonucuna vardı. Türkiye’nin ana muhalefeti olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin ABD’ye ve AB’ye karşı daha az düşmanca davranacağını ummak için kesinlikle neden var. Böylesi bir hükümet, Hamas gibi diğer bölgesel aktörlere daha az heves gösterirken, Mısır gibi komşularla uzlaşmaya daha istekli olabilir."