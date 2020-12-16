Antalya'da başhekimden hemşireye skandal ceza: 500 kere 'ben salağım...' yazdırdı

ANTALYA'da bulunan Kumluca Devlet Hastanesi'nde başhekimin hemşireye verdiği ceza tepkilere neden oldu. İddiaya göre başhekim Ayşegül Alkan, hemşireye 500 kere "Ben salağım servisimden başka servise gittim" yazdırdı...

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Antalya’da bulunan Kumluca Devlet Hastanesi’nde skandal bir olay yaşandı. İddiaya göre Başhekim Ayşegül Alkan, Sağlık Müdürlüğü yetkililerine hastaneyi gezdirirken başka bir hastaya yardıma giden nöbetçi hemşirenin yerinde olmadığını fark etti.

Alkan, bunun üzerine nöbetçi hemşireye “A4 kağıdına 500 kere ‘Ben salağım servisimden başka servise gittim’ yazacaksın” dedi.

Söz konusu kararın karşısında şok olan sağlık emekçisinin, A4 kağıdına 500 kere istenilen cümleyi yazdığı ancak başhekimin talimatıyla evrakı kayıttan geçiremediği öne sürüldü.

Öte yandan sosyal medyada yankı uyandıran olay, birçok kullanıcı tarafından tepkiyle karşılandı.