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Yargıtay'da yarın kritik AYM üyeliği seçimi! İki aday daha yarıştan çekildi

Yargıtay kontenjanından AYM üyesi olacak ismi belirlemek için yarın seçim yapılacak. Seçimin iddialı adaylarından ikisi daha adaylıktan çekildi.

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Anayasa Mahkemesi'nin Yargıtay kontenjanı üyesi Burhan Üstün'ün emekliye ayrılmasının ardından boş kalan üyelik için yarın Yargıtay üyeleri arasında seçim yapılacak. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu seçimde en çok oyu alan 3 kişi arasından birini Anayasa Mahkemesi üyesi olarak görevlendirecek.

Yargıtay üyesi olduktan 5 gün sonra adaylığını koydu

AYM üyeliği için Mustafa Erol, Mikail Özdemir, Nevzat Özsoy, Nazmiye Beyazıtoğlu Kuşçuoğlu ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcısıyken Yargıtay üyeliğine seçilen İrfan Fidan aday oldu.

Fidan'ın adaylığını açıklaması sonrası bazı adaylar seçimden çekildi.

Adaylar arasında bulunan Yargıtay Üyesi İsa Çelik ile Nevzat Karababa geçtiğimiz günlerde adaylık başvurusu yapmayacağını açıklamıştı.

Diğer güçlü adaylar da yarıştan çekildi

Aday olacağı belirtilen Yusuf Kuzu da dün aday olmamaya karar verdi. 

Seçimin güçlü adaylarından biri olan Şaban Kazdal ise bugün adaylıktan çekildi.

Adaylıktan çekilen Yargıtay üyelerinin oy potansiyeline sahip isimler olduğu ifade ediliyor. 

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