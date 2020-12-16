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Denizli'de 2050 yılına kadar su sıkıntısı olmayacak

DENİZLİ’nin su kaynakları bakımından zengin olmadığını söyleyen Belediye Başkanı Osman Zolan, 2017 yılında yapımı tamamlanan Akbaş Barajı’nın kentin, 2050 yılına kadar su ihtiyacını karşılayacağını söyledi.

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Denizli'nin 2050 yılına kadar tarımsal ve içme suyu ihtiyacını karşılaması planlanan Akbaş Barajı’nın iletim hattı ile içme suyu arıtma tesisi inşaatı çalışmaları devam ediyor.

Honaz ilçe sınırları içinde yer alan ve 2017 yılında tamamlanan Akbaş Barajı'nın ek inşaat çalışmalarını denetleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 440 milyon liraya mal olacak dev yatırımın uzun yıllar içme suyu ihtiyacını karşılayacağını ifade etti.

Denizli’nin zengin içme suyu kaynaklarının olmadığını belirten Belediye Başkanı Osman Zolan, "Derin pompalarla yer altı sularından içme suyumuzu sağlıyoruz. Geleceğe daha güvenle bakma ve suyun depolanması anlamında elimizde çok fazla imkan görünmüyor. Derin pompalarla yer altından çektiğimiz ve kaynaklardan gelen su, şu anda kentin ihtiyacını ancak karşılıyor” diyor. Ancak  2021 yılında tamamlanması öngörülen proje sayesinde içme suyu kapasitesinin günlük 100 bin metreküp olacağını hatırlatan Zolan, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün, projeyi Denizli Büyükşehir Belediyesi adına inşa ettiğini söyledi.

Zolan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın projenin hayata geçmesine çok büyük katkı verdiğini vurguladı.

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