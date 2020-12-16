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ALES ne zaman ÖSYM ALES/2 erteleme bilgisi geldi

ALES ertelendi mi? Korona virüsü tedbirleri nedeniyle birçok sınavertelendi. Peki yüksek lisans ve doktora adayları "ALES ertelendi mi?" sorusu araştırıyor. Araştırmalar devam ederken ÖSYM'den son dakika açıklaması geldi. İşte, ALES sorusunun cevabı...

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ALES/2 ne zaman? ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla birlikte ALES/2'nin ertelendiği duyrulmuştu. Peki, ALES/2 ne zaman yapılacak? ÖSYM tarafından tarih açıklandı mı? İşte,, merak edilen detaylar...

ÖSYM Başkanlığı korona virüsle mücadele kapsamında ÖSYM sınavlarının ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. Yeni tarihler hakkında henüz açıklama gelmedi. ÖSYM şu açıklamada bulundu.

ÖSYM'den yapılan son açıklaması şöyle:

Cumhurbaşkanlığımızın Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik almış olduğu yeni tedbirler kapsamında, Başkanlığımızca 2020 Yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilmiş olan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS, STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ile DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Söz konusu sınavların uygulanacağı tarihler, Kovid-19 salgını sürecinde konuya ilişkin alınacak kararlar çerçevesinde ve Sağlık Bakanlığının görüşleri doğrultusunda yeniden belirlenerek adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.
Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur.

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