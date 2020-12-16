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Konya'da dehşet! Tartıştığı 6 aylık hamile eşini öldürdü

KONYA'dan gelen son haber kan dondurdu. 35 yaşındaki adam tartışma yaşadığı 6 aylık hamile eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

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 Konya'nın Çumra ilçesinde tartıştığı hamile eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı gözaltına alındı.

İddiaya göre, Dineksaray Mahallesi'nde ikamet eden Ali Rıza Y. (35), henüz belirlenemeyen nedenle eşi Zadife Y. (35) ile evde tartışmaya başladı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzere Ali Rıza Y, eşi Zadife Y'ye pompalı tüfekle ateş etti.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Henüz 6 aylık hamile olduğu öğrenilen kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, zanlı Ali Rıza Y'yi gözaltına aldı.

Öte yandan çiftin 3 çocuklarının olduğu bilgisine ulaşıldı.

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