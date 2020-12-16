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Targun Hatun kimdir Kuruluş Osman'daki Tarhun Hatun hayatı

Targun Hatun ismiyle dizide yer alan Zeynep Tuğçe Bayat, pek çok kişinin araştırdığı isim olmaya devam ediyor. Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde yer alan Zeynep Tuğçe Bayat, Peçenek Beyi'nin kızı Targun Hatun karakterine hayat veriyor. Peki kimdir  Targun Hatun tarihteki yeri ve önem,

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Kuruluş Osman dizisinde Targun Hatun ismiyle bilinen ve Tarhun hatun olarak da ifade edilen güzel oyuncu, pek çok kişi tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Dizide Peçenek Beyi’n kızı Targun Hatun’u genç oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, canlandırıyor. Peki, Kuruluş Osman Peçenek Beyi’n kızı Targun Hatun kimdir? 

Tarih kitaplarında Targun Hatun ile ilgili bir bilgi yer almıyor. Peçenekler veya Beçenekler, Göktürk Devleti'nin yıkılmasıyla birlikte ana yurtları olan Batı Sibirya'dan ayrılarak geldikleri Yayık Nehri ve İdil Nehri arasındaki bölgeyi merkez edip oradan da Kafkaslar'ın kuzeyi, Karadeniz, Doğu Avrupa ve Balkanlar'a akınlar düzenleyen göçebe Türk halkıdır. İşte, Targun Hatun karakterine hayat veren Zeynep Tuğçe Bayat hakkında bazı bilgiler

Zeynep Tuğçe Bayat Hakkında 
Zeynep Tuğçe Bayat, 8 Şubat 1990 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Üniversitede yıllarında özel tiyatrolarda reji asistanlığı ve oyunculuk yaptı. Çeşitli dizilerde ve reklam filmlerinde rol alan Zeynep Tuğçe Bayat, İlk kez 2009'da yayınlanmaya başlayan "Arka Sıradakiler" isimli dizi ile kamera önüne geçti.

Daha sonra ise "Gönülçelen" isimli dizide "Nevra" karakterini canlandırdı. Çilek Kokusu ve Afilli Aşk isimli gençlik dizilerinin kadrosunda yer alan Zeynep Tuğçe Bayat, kendisi gibi oyuncu olan Cansel Elçin ile evli.

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