Gümüş fiyatları fırladı uzmanlardan önemli açıklamalar

Gümüş fiyatları ABD'de teşvik paketi hazırlıklarıyla ortalama yüzde 3 değer kazandı. Peki altın mı yoksa gümüş mü tercih edilmeli? Altın uzmanı ve ekonomi yazarı İslam Memmiş merak edilen konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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ABD'de ekonomik toparlanmayı desteklemek amacıyla hazırlanan teşvik paketine ilişkin görüşmelerin yeniden başlaması üzerine, değerli metal fiyatları yüzde 3.0 artan gümüşün lideriliğinde yükseldi.

ABD'li senatör ve Temsilciler Meclisi üyeleri, iki partinin de desteklediği 748 milyar dolar büyüklüğünde olması beklenen teşvik paketine son şeklini verip onaylamak üzere, ABD hükümetinin merkezi olan Capitol Hill'da bir araya geldiler.

Gözler FED'in açıklamasında

Piyasalarda ayrıca, ABD Merkez Bankası'nın bugün Türkiye saati ile Fed'in bugün Türkiye saati ile 22:00'de yapacağı açıklamada, Covid aşılarının piyasaya sürülmesinin ekonomik görünümü nasıl değiştirdiğine ilişkin değerlendirmesini paylaşması bekleniyor.

Gelişmelerle gümüş, ons başına yüzde 3.02 artarak 25.26 dolara yükseldi. Altın yüzde 0.46 artışla 1,863.06 dolara yükselirken, paladyum yüzde 1.02 artışla 2,345,90 dolara çıktı. Aynı zamanda platin ons başına yüzde 0.97 artışla 1,050.62 dolara yükseldi.

İslam Memiş'in açıklamaları

Altın ve gümüşte yükseliş bekleyen Altın uzmanı ve ekonomi yazarı İslam Memiş, gümüşte yaşanan yükselişe dikkat çekerek gümüşün altından daha fazla değer kazandığını belirtti. Memiş, " Bugün altın yüzde 1 değer kazanırken gümüş 2,5 değer kazandı"dedi. Piyasaları değerlendiren İslam Memiş,"Bugün Amerika Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı var. .(Altın) Direnç seviyelerimdeki öngörümde bir değişiklik yoktur.Direnç seviyesi test edildikten sonra yeni öngörümü paylaşırım" ifadelerini kullandı. Memiş Altının ons fiyatındaki direnci 1,875 ons fiyatındaki direnci ise 25,65 dolar olarak açıklamıştı.

"Altın mı gümüş mü?" sorusuna gümüş yanıtı

Finans uzmanı Tunç Şatıroğlu ise altın ve gümüşte yaşanan yükselişi değerlendirdi. Takipçilerin sosyal medyada altın mı, gümüş mü sorusunu yanıtlayan Şatıroğlu, tercihinin gümüş olduğunu belirtti. Altın ve gümüş hedefi için gelen soruları yanıtlayan Şatıroğlu, "2021 veya bu yıl sonu için gram altın ve gram gümüş hedefimin olmadığını bir kere daha hatırlatıyorum."İfadelerini kullandı.