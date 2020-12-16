Rusya, ABD'nin Türkiye'ye uygulayacağı S-400 yaptırımına tepki gösterdi
Rusya Dışişleri Bakanlığı, S-400 savunma sistemi satın alması yüzünden Türkiye'ye yaptırım uygulanmasına "ABD'nin dürüst rekabet becerisinden yoksunluğuna işaret ediyor." sözleriyle tepki gösterdi.Abone ol
Rusya, ABD'nin Türkiye'ye S-400 alımı nedeniyle uyguladığı CAATSA yaptırımlarına tepki gösterdi.
Rus Dışişleri'nin açıklamasında, Rusya yapımı S-400 savunma sistemi satın alması yüzünden Türkiye'ye yaptırım uygulamasının, ABD'nin dürüst rekabet becerisinden yoksunluğunun göstergesi olduğu belirtildi.
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