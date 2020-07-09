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Dilan Ay nereli yaşı kaç Exatlon Challenge Dilan kimdir kaç kilo?

Acun Medya'nın yeni projesi Exatlon Challenge Netflix aracılığıyla meraklı seyirciyle buluştu. Yarışma Beyaz ve Siyah takımlarına ayrılan sosyal medya fenomenleri arasında geçiyor. Yarışmada merak edilen isimlerden biri de Dilan Ay oldu. Youtube ve instagram sağlıklı yaşam videoları paylaşan Dilan Ay kimdir, yaşı kaç ve Dilan'ın sevgilisi kim?

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Survivor'un finaline astık sayılı günler kala Acun Ilıcalı merakla beklenen yeni bombası  Exatlon Challenge bombasını patlattı,  Exatlon Challenge yarışması Netflix aracılığıyla seyirciyle buluştu ve daha ilk günden Türkiye gündemine girdi. Sosyal medya fenomenlerinin yarıştığı  Exatlon Challenge siyah ve beyaz adında iki takımdan oluşuyor. Yarışmanın iddialı ve dikkat çeken isimlerinden biri de Dilan Ay oldu.

25 yaşındaki Dilan Ay, Instagram ve YouTube'da sağlıklı beslenme üzerine hazırladığı içeriklerle takipçileriyle buluşuyor. Sağlıklı beslenmenin yanı sıra makyaj, moda ve lifestyle içerikleri de sunan Dilan, geçmişte dizi ve reklam filmlerinde oyunculuk da yapmıştı.

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