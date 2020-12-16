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Mardin'de akrabalar arasında silahlı kavga! 1'i uzman çavuş 2 yaralı var

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde akraba olan iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1'i uzman çavuş 2 kişinin yaralandığı bildirildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. 

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MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, akraba olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1'i uzman çavuş 2 kişi yaralandı. 

Olay, öğle saatlerinde Kızıltepe'ye bağlı Tepebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba olan iki grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek, silahlı kavgaya dönüştü. Mersin'de görevli olan ve izne gelen uzman çavuş M.A. ile akrabası M.A., kavgada vurularak, yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, kavgaya karışan ve silah kullananları belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. 

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