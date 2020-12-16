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CHP'li vekil Burcu Köksal'ın ‘adam gibi dinleyin’ sözleri Genel Kurul'u gerdi

İhlas Haber Ajansı

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın AK Parti sıralarına yönelik sözleri yeni bir gerilimin fitilini ateşledi

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TBMM Genel Kurulunda bütçe görüşmeleri devam ediyor. Görüşmeler esnasında CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, AK Parti milletvekillerinin milletvekili olmayı Atatürk’e borçlu olduklarını ve konuşmalarında Atatürk’ü anmaları gerektiğini ifade etti.

Köksal milletvekillerine ‘Adam gibi dinleyin’ derken, bunun üzerine TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç Köksal’ı uyardı.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise, Köksal’ın sözlerinin CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu’na bir çağrı olduğunu belirterek, “Sözleriniz Canan Kaftancıoğlu için karşılık bulabilir. Biz adam gibi bütçeyi takip ediyoruz. Milletvekilimizin konuşmasına nasıl tahammülsüzlük gösteriyorsunuz. Bu faşizan yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değil” diye karşılık verdi.

TBMM Başkanvekili Bilgiç ise milletvekillerine ‘Kavga yapmak istiyorsanız yapın’ diye tepki gösterdi. Bilgiç oturuma ara verdi. Oturuma ara verilmesinden sonra da gerilim devam etti.

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