Max Kruse'den Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'nin, Max Kruse'ye açtığı dava Max Kruse lehine sonuçlandı. Fenerbahçe karara itiraz edecek.

Abone ol

Kicker'de verilen haberde, Max Kruse'nin Fenerbahçe'deki alacaklarını gerekçe göstererek açtığı davayı kazandığı yazıldı.

Haberde, "Max Kruse, Fenerbahçe'den alacakları için için açtığı davayı kazandı. Fenerbahçe'nin 7,5 milyon euroluk bir ödeme yapması bekleniyor" denildi.

Fenerbahçe'nin karara yıl sonuna kadar itiraz hakkı bulunuyor.

Fenerbahçe'deki alacakları sebebiyle sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Kruse, FIFA'ya da başvurmuş ve ardından Uninon Berlin'e imza atmıştı.