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Yoğunluk yaşanmıştı! Anadolu Üniversitesi’nden 'ek sınav hakkı' açıklaması

ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi'nce Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri’nin internet üzerinden yapılan çevrim içi ara sınavlarında internet sorunu yaşayanlara ek sınav hakkı verildiği açıklandı.

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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde koronavirüs salgını nedeniyle sınavlar çevrim içi olarak gerçekleştiriliyor. Türkiye genelinde 13 Aralık’taki internet yoğunluğu nedeniyle bazı öğrencilerin mağduriyet yaşadıklarını sosyal medyadan iletmesinin ardından Anadolu Üniversitesi'nden açıklama yapıldı.

Mağduriyeti sistem üzerinden tespit edilen öğrencilere ayrıca sınava giriş hakkı verildiği belirtilen açıklamada, “2020-2021 Güz Dönemi Çevrimiçi Ara sınavımızın ilk oturumu 12-14 Aralık tarihlerinde başarı ile yürütülmüştür. Bu tarihler arasında öğrencilerimiz diledikleri gün ve saatte, sorumlu oldukları derslerin sınavlarına girebilmiştir. 13 Aralık Pazar günü öğle saatlerinde, internet sunucuları üzerinde ülkemiz genelinde geçici bir yoğunluk yaşanmıştır. Yoğunluktan kaynaklı olarak erişim sorunu yaşanan derslerin sınavlarında öğrencilere 3 sınava giriş hakkına ilave sınava giriş hakkı tanınmıştır. Üniversitemiz ilgili birimleri ile sınav öncesi, süresince ve sonrasında hiçbir mağduriyet yaşanmaması için tüm çalışmalarını sürdürmektedir. Kamuoyunun bilgisine önleme sunulur” denildi.

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