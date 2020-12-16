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Kahramanmaraş'ta operasyonda ele geçirildi! Hepsi birbirinden değerli

Demirören Haber Ajansı

KAHRAMANMARAŞ'ta polis tarafından düzenlenen operasyonda farklı dönemlere ait 203'ü sikke olmak üzere toplam 224 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele kapsamında A.A.'yı (40) takibe aldı. İsmetpaşa Mahallesi'nde bir iş hanına girdiği sırada harekete geçen ekipler şüpheliyi durdurarak üst araması yaptı. A.A.’nın yapılan üst aramasında, farklı dönemlere ait 203 sikke ile 18 mühür, yüzük ve üzerinde çeşitli figürler bulunan toplam 224 parça tarihi eser ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınırken, tarihi eserlerin Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.

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