Melisa Tokmak'ın Manisa'dan ABD'ye uzanan hikayesi olay oldu: Zeki olmasını istemedim
MANİSA’nın Salihli ilçesinde dünyaya gelen Melisa Tokmak'ın başarı hikayesi sosyal medyada beğeni topladı herkese örnek oldu.
Manisa’nın Salihli ilçesinde doğan Melisa Tokmak’ın başarı hikayesi sosyal medyada büyük ilgi topladı. 14 yaşında ailesinden ayrılan ve İstanbul’da lise hayatını tamamlayan Tokmak önce Hindistan’da ardından da Amerika’nın Kaliforniya eyaletinde bulunan Stanford Üniversitesi’ne giderek eğitim aldı.
Okulunu başarıyla tamamlayan Tokmak, ilk olarak sosyal medya devi Facebook’ta işe başladı. Ardından kendisini geliştirmek için buradan ayrılan Tokmak, Silikon Vadisi’nde bulunan başka bir firmada yöneticilik yapmaya başladı.
Tüm gençlere örnek oldu: Manisa’nın Salihli ilçesinden Amerika’nın Kaliforniya eyaletine uzanan başarı öyküsünü sosyal medyada yazan Tokmak’ın başarısı tüm gençlere örnek oldu. Manisalı Melisa’nın Salihli ilçesinde yaşayan annesi Ayşegül Tokmak ve baba Sedat Tokmak, Salihli’den zirveye ulaşan kızlarının başarısı ile gurur duyduklarını söyledi.
Hayalini anlattı: Ailesiyle görüntülü konuşan Melisa Tokmak, gazetecilerin de sorularını yanıtladı. İnsanların hayatlarına yardımcı olacak şirket kurmayı hayal ettiğini belirten Tokmak, “Ben de inşallah burada, diğer yabancı girişimciler gibi insanların hayatına yardımcı olan bir şirket kurmak istiyorum ileride. Bunun yolu ise çok çalışmaktan geçiyor." dedi.