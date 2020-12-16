Melisa Tokmak'ın Manisa'dan ABD'ye uzanan hikayesi olay oldu: Zeki olmasını istemedim

Hayalini anlattı: Ailesiyle görüntülü konuşan Melisa Tokmak, gazetecilerin de sorularını yanıtladı. İnsanların hayatlarına yardımcı olacak şirket kurmayı hayal ettiğini belirten Tokmak, “Ben de inşallah burada, diğer yabancı girişimciler gibi insanların hayatına yardımcı olan bir şirket kurmak istiyorum ileride. Bunun yolu ise çok çalışmaktan geçiyor." dedi.