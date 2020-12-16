Koronavirüste yeni belirti uyarısı: Göğüs ağrısı olanların çoğu pozitif!

Koronavirüs pandemisi ile mücadele devam ederken hastalıkta yeni bir belirti öne sürüldü. Doç. Dr. Muhammed Keskin, göğüs ağrısı şikayeti ile hastaneye başvuran kişilerin çoğunun covid-19 pozitif çıktığını ifade etti.

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Koronavirüsün önemli belirtilerinden biri olan göğüs ağrısı son zamanlarda daha çok kişide görülmeye başladı. Hastaneye göğüs ağrısı şikayetiyle başvuran kişilerin birçoğunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını gözlemleyen Doç. Dr. Muhammed Keskin bu belirtilerin hafife alınmamasını önerdi.

Koronavirüsün belirtileri kişiden kişiye göre farklılık gösterebiliyor. Örneğin kimilerinde sadece ateşle kendini belli ederken kimi insanlarda çok daha seyrek görülen belirtiler ile kendini gösterir. Kişilerdeki bu değişiklik sağlık durumuna, temas ettiği virüs yüküne ve en önemlisi maske olup olmamasına bağlı olarak şekilleniyor. Bu konuda önemli açıklamalar yapan Doç. Dr. Muhammed Keskin göğüs ağrısı ile hastaneye gidenlerin testlerinin çoğunlukla pozitif çıktığını işaret etti.

Doç. Dr. Muhammed Keskin Twitter hesabından dikkat çeken şu paylaşımı yaptı: Göğüs ağrısı olan hafife almasın, hastaneye başvursun''

"Hasta salgından korktuğu için acile gelmemiş"

Ayrıca yeni başlayan göğüs ağrısının acil ve ciddi bir durum olabileceğinin de üstüne basarak ifade eden Doç. Dr. Muhammed Keskin göğüs ağrısı şikayetiyle gelen hastasını şu sözlerle ifade etti;