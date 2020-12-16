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İspanyol futbolcu Iniesta 4 ay forma giyemeyecek

Japonya'nın Vissel Kobe takımında forma giyen İspanyol futbolcu Andres Iniesta, sakatlığı nedeniyle 4 ay sahalardan uzak kalacak.

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Vissel Kobe Kulübü, geçen hafta Asya Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Güney Kore temsilcisi Suwon Bluewings'i penaltılarla eledikleri mücadelede sakatlanan Andres Iniesta'nın sağ uyluk adalesinde yırtık tespit edildiğini duyurdu.

İspanya'nın Barcelona şehrinde başarılı bir operasyon geçiren 36 yaşındaki orta saha oyuncusu Iniesta'nın sahalara dönüşünün 4 ay süreceği belirtildi.

Iniesta, Barcelona'da 16 yıl görev yaptıktan sonra 2018'de Vissel Kobe'ye transfer olmuştu. Tecrübeli futbolcu, Barcelona'da 9 İspanya ligi, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, İspanya Milli Takımı'nda ise iki Avrupa Şampiyonası ve bir Dünya Kupası zaferi yaşamıştı.

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