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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere kritik uyarı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilirken; öğrenciler, açıklarını uzaktan eğitim sistemi ile kapatıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu dönemde en önemli konulardan bir tanesi olan internet kullanımıyla ilgili velilere çok önemli uyarılarda bulundu.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimin uzaktan devam ettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi süresince velilere sık sık uyarılarda bulunmaya devam ediyor.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Çocuklarımızın ekran süresi arttı. Bu süre eğitim için elverişli ancak oyunlar ve sosyal medya kullanımı konusunda velilerimizle iş birliğine ihtiyacımız var. Sizlerden güvenli internet kullanımı ile ilgili bu dosyayı dikkatle incelemenizi rica ediyorum" açıklamasında bulundu.

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